Суинтон: теперь и я смогу посмеяться над Джорджем Клуни!

Известная актриса Тильда Суинтон прокомментировала рождение первенцев в семье Амаль и Джорджа Клуни, давней подругой которого она является.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на западные таблоиды, Суинтон заявила, что Клуни очень часто над ней «издевался», когда у нее родились близнецы девять лет назад, и он даже представить себе не мог, как трудно управляться с двумя маленькими детьми, однако теперь на собственном опыте Клуни почувствует все «радости отцовства». «У меня тоже близнецы, и Клуни всегда смеялся надо мной, когда я выглядела такой уставшей, когда близнецы были маленькими, а теперь моя очередь смеяться», заявила Тильда журналистам во время премьеры картины «Окджа», которая прошла в Нью-Йорке. По ее словам, после рождения первенцев она уже успела поболтать с Джорджем по телефону, однако не смогла дать ему ни одного совета, поскольку ей было смешно.
«Я просто смеялась. Я смеялась над ним, говоря по телефону», отметила Суинтон. Напомним, что родителями Амаль и Джордж стали 6 июня. Детей они назвали Александром и Эллой. Для обоих супругов это первые дети.