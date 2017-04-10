Анна Седокова стала мамой в третий раз

Анна Седокова, известная украинская певица, родила третьего ребенка. Как информирует replyua.net со ссылкой на Starhit, певица специально отправилась в Соединенные Штаты и рожала в престижной клинике, расположенной в Лос-Анджелесе.
После новости о рождении малыша, в Соединенные Штаты сразу вылетел Артем Комаров, молодой избранник Седоковой. У певицы родился мальчик, и дочери Анны, Моника и Алина, с нетерпением ждали этого радостного события. Несмотря на такую хорошую новость и пополнение в семействе, нужно отметить, что личная жизнь певицы складывается очень непросто. Двенадцатилетнюю дочь Анна воспитывает одна, она родила ее от покойного Валентина Белькевича. Младшую дочь, Монику, которой сейчас пять лет, Седокова родила от Максима Чернявского, известного бизнесмена, с которым развелась вскоре после рождения дочери.
Всего лишь за сутки до родов Аня разместила снимок, где она позирует беременной, и даже написала, сколько весит перед родами. За беременность певица набрала около двадцати килограммов, и ее вес достигал почти 80 килограммов. Поклонники сильно удивились и отметили, что Седокова, несмотря на поздний срок, выглядит очень стройной.