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Джоли заставила Брэда Питта лечить алкоголизм — СМИ

Джоли заставила Брэда Питта лечить алкоголизм — СМИ
Развод известных голливудских актёров Анджелины Джоли и Брэда Питта стал достоянием общественности с самых первых минут обострения в отношениях самой узнаваемой пары Лос-Анджелеса. Как сообщают американские СМИ. У Брэда Питта был диагностирован алкоголизм, а Джоли, в свою очередь, решила посредством пагубной привычки звёздного экс-супруга добиться полной опеки над детьми.

Как передаёт replyua.net со ссылкой на данные американских журналистов, Питт не согласился «так просто» проиграть дело об опеке над детьми — актёр решил плотно заняться своим здоровьем, а также избавиться от алкоголизма, чтобы суд разрешил ему общение с детьми. Предварительно известно, что интенсивное лечение алкоголизма Брэд Питт проходит уже пять дней в одном из роскошных отелей. По слухам, на это лечение Питт потратил уже минимум $15 000.

Напомним, Джоли и Питт объявили о разводе в сентябре 2016-го года. С тех пор красивые и успешные, казалось бы, актёры не сходят с обложек медийных изданий, ведь пара за годы жизни связала себя многими обязательствами. В частности, Джоли и Питт судятся из-за опеки над детьми — у актёров трое своих и трое приёмных детей.
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