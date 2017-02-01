35-летняя певица Бейонсе беременна двойней

Известная американская певица Бейонсе решила пресечь волну слухов о её «интересном положении», которая накрыла светских обозревателей ещё несколько дней назад — артистка «раскрыла карты» для журналистов, самостоятельно признавшись в беременности. Как передаёт replyua.net со ссылкой на Instagram-аккаунт певицы, в семье Бейонсе ожидается двойня.
Фотографию, на которой 35-летняя Бейонсе демонстрирует округлившийся живот, артистка подписала недвусмысленным комментарием. В подписи певица отметила, что она была «благословлена дважды», ведь она ждёт сразу двоих детей. Артистка сразу поблагодарила поклонников за многочисленные поздравления — публикация со столь радостной новостью получила более 1 миллиона «лайков» за 30 минут, а также более 100 тысяч восторженных комментариев фанатов.
Напомним, не так давно в Сеть «просочились» слухи о том, что якобы Бейонсе разводится со своим мужем Джей Зи, которые пока артисты никак не комментировали. На фоне такой новости беременность Бейонсе для некоторых оказалась печальным событием, ведь артистка, вероятно, будет вынуждена воспитывать детей без поддержки мужа.