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«Это убийство»: дочь Майкла Джексона рассказала правду о смерти певца

«Это убийство»: дочь Майкла Джексона рассказала правду о смерти певца
18-летняя дочь Майкла Джексона впервые дала развёрнутое интервью. Как передаёт replyua.net, в беседе с журналистами Пэрис Джексон отказалась соглашаться с версией о смерти поп-короля в результате естественных причин. И хотя официально причина смерти Майкла Джексона до сих пор названа не была, девушка утверждает, что расследование этого преступления ведётся несправедливо, а у неё, в свою очередь, есть чёткое осознание того, что смерть Джексона — преднамеренное убийство.

Предположений о том, кто убил Майкла Джексона, Пэрис не выказывает. Она лишь отметила, что знаменитый отец незадолго до смерти жаловался на неких «врагов», которые донимали поп-короля. Пэрис даже процитировала одну из жалоб отца, в которой Майкл Джексон говорил, что «они всё-таки однажды его убьют». Девушка призналась, что старается не навредить следствию, поэтому пока не предпринимает рьяные попытки бороться с несправедливыми оценками по гибели поп-короля.

Также Пэрис Джексон опровергла слухи о том, что её ныне покойный отец являлся педофилом. Она рассказала, что при жизни Джексон крайне огорчался подобным новостям в СМИ. С её слов, Джексон иногда даже плакал от того, что «его обижали обвинения в том, чего он не совершал».

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