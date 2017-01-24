Актер Мел Гибсон принимает поздравления с рождением девятого ребенка

Мел Гибсон, известный своей жесткой позицией против абортов и противозачаточных средств, стал отцом уже в девятый раз. Как информирует replyua.net со ссылкой на западные таблоиды, 26-летняя Розалинд Росс, подруга Гибсона, родила сына.
Мальчик родился еще 20 января, однако актер и его возлюбленная держали рождение ребенка в тайне, чтобы не привлекать внимание желтой прессы. Девятый ребенок Гибсона появился на свет в одной из самых престижных клиник Лос-Анджелеса. Родители уже успели дать мальчику имя – Ларс Джерард. Официальный представитель голливудского актера прокомментировал событие, отметив, что родители очень счастливы, а сын Мела – просто прелесть. Сейчас Розалинд уже выписали из клиники, и она находится дома под присмотром многочисленных родственников. Однако мальчик родился немного недоношенным – его вес составляет всего 2,4 килограмма.
Роды прошли без осложнений, и для Росс они первые. 61-летний Гибсон уже неоднократно заявлял о том, что его не смущает не только такая большая разница в возрасте, но и позднее отцовство. Ранее в интервью он заявил, что Розалинд – особенная, а разница в возрасте – только цифры в паспорте, и им очень хорошо вместе.