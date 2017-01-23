Блогер рассказал, как опозорился Сергей Бабкин

Айдер Муждабаев на своей странице в Фейсбуке обратил внимание на публикацию Сергея Зуфа на сайте «15 минут» о том, что в новом сезоне «Голоса Країни» почему-то сидит рядом с Джамалой, - передает replyua.net.
Зуф сообщает, что в новом сезоне «Голоса Країни» вдруг оказался Сергей Бабкин, видимо, решивший спасать собственную репутацию и карьеру. Блогер пишет, что все-таки должно казаться странным, как получилось, что человек, который ранее публично задавал вопросы о том «почему он не должен ехать в Крым», сейчас сидит рядом с Джамалой, победившей в Евровидении, и мы все прекрасно знаем, с какой именно песней?
Зуф напоминает, что Сергей Бабкин ранее позаботился о своем профиле в Интернете и «подчистил» открытые источники от своего видеообращения, как сделал и его коллега по группе «5nizza» Запорожец, однако это его не спасет – мы все помним, где был Бабкин, когда на Институтской улице в Киеве погибали люди. Блогер резюмирует: «Вот такой он, шоу-бизнес». Муждабаев это прокомментировал так: «Два мира — два кумира. Вибачте, одна».