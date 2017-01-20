Джон Войт: я не могу разорваться. Я на стороне и Анджелины, и Брэда

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Отец актрисы Анджелины Джоли, Джон Войт, дал интервью Us Weekly, заявив о том, что он не может принять чью-то сторону и хочет поддержать и свою дочь, и ее бывшего супруга Брэда Питта.«Начался сложный период, и мне не хочется говорить на эту тему. Но я благодарен всем, кто молится за нас и поддерживает», заявил Войт. Также он прокомментировал соглашение об опеке над тремя приемными и тремя родными детьми актеров, отметив, что он на стороне обоих родителей, но, прежде всего, переживает за детей и не хочет, чтобы все оставалось в том состоянии, до которого это дело довели супруги. «Дело в том, что мое сердце с каждым из них – и с внуками, и с Брэдом, и с Анджелиной», добавил 78-летний артист.Напомним, что Джоли добилась единоличной опеки над детьми, а Питт сможет их посещать лишь по выходным. Брэда сильно печалит тот факт, что общение с детьми может проходить только в присутствии психотерапевта. Актер неоднократно жаловался на это своим друзьям и подчеркивал, что находится в тяжелейшей депрессии и по-прежнему любит Джоли, а также надеется вернуть бывшую супругу.