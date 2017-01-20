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Мигель Феррер скончался после длительной борьбы с раком

Мигель Феррер скончался после длительной борьбы с раком
Один из самых популярных актеров американских сериалов скончался на 62-ом году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, сообщает replyua.net со ссылкой на телекомпанию АВС. Мигель Феррер умер у себя дома, в американском Лос-Анджелесе.

Некоторое время назад Феррер обратился за помощью к медикам, и они диагностировали рак гортани. Это онкологическое заболевание практически не поддается лечению. Феррер начал карьеру несколько десятилетий назад и прославился работами в сериалах «Расследование Джордан», «Морская полиция: Лос-Анджелес», «Байки из склепа». Однако популярность ему принесла довольно неординарная роль в нашумевшем сериале «Твин Пикс», где он сыграл судмедэксперта с очень тяжелым характером. В новом сезоне «Твин Пикс» Феррер также сыграл одну из главных ролей.

Актер является старшим из пяти детей в семье Хосе Феррера, обладателя премии Оскар и выходца из Пуэрто-Рико. Мама Феррера – известная певица Розмари Клуни, которая является родной теткой Джорджа Клуни. Мигель и Джордж – двоюродные братья. У Феррера остались двое детей от брака с актрисой Лейлани Сарелл – Лукас и Рафаэль, 1993 и 1996 годов рождения.
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