После официального развода Джонни Депп впервые появился на публике

После получения официальных документов о разводе актер Джонни Депп впервые появился на публике, информирует replyua.net со ссылкой на западные таблоиды. Джонни Депп принял участие в церемонии вручения наград People's Choice Awards, которая состоялась в Лос-Анджелесе.
Уникальность этой церемонии заключается в том, что победителей в каждой номинации выбирают интернет-пользователи с помощью голосования, а не кинокритики и другие эксперты. Джонни Деппу была вручена награда, и он победил в номинации «Икона кинематографа». Депп вышел на сцену и произнес благодарственную речь, во время которой рассказал о своей матери и посвятил ей эту победу. Нужно отметить, что мать актера скончалась за несколько дней до того, как Эмбер Херд подала на развод с Деппом.
«Только по одной причине я сегодня пришел сюда и стою на этой сцене. Это вы, мои зрители! Несмотря на все то, что сейчас происходит в моей жизни, вы продолжаете поддерживать меня. Я очень тронут тем, что стою сегодня здесь. Я пришел, чтобы лично поблагодарить всех вас!», заявил голливудский актер.
На фото: Депп во время церемонии