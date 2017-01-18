Джордж Майкл умер из-за передозировки, - кузен музыканта

Британский музыкант Джордж Майкл, вероятнее всего, скончался из-за случайной передозировки наркотических средств. Как информирует replyua.net со ссылкой на западные таблоиды, такое заявление прозвучало от Андроса Георгиу, продюсера и двоюродного брата Майкла.
По его словам, Майкл не мог умереть от «естественных причин», и, скорее всего, музыкант просто превысил дозу наркотиков. Георгиу отметил, что ему известно о том, что за несколько месяцев до смерти Майкл увлекся очень тяжелыми наркотиками, и дозу он превысил совершенно случайно, поскольку мыслей о самоубийстве у музыканта никогда не было. «В его жизнь вернулись тяжелые наркотики. Мне кажется, что он случайно превысил дозировку или смешал наркотики с антидепрессантами. Он просто умер во сне – сердце перестало биться», уверен двоюродный брат британского певца.
Также он добавил, что Майкл в свое время перепробовал почти все наркотики, однако ни разу не прикасался к героину. Напомним, что судмедэксперты продолжают настаивать на том, что смерть Майкла нельзя считать подозрительной. Впрочем, пока они не торопятся предоставлять результаты проведенной экспертизы. Джордж Майкл скончался в ночь на Рождество.