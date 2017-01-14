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Депп остался ни с чем после развода: у Ванессы Паради появился мужчина

Депп остался ни с чем после развода: у Ванессы Паради появился мужчина
13 января Джонни Депп получил официальные документы о разводе с Эмбер Херд, и теперь актер останется в абсолютном одиночестве, передает replyua.net со ссылкой на западные таблоиды.

Ранее некоторые СМИ распространили информацию о том, что Депп хочет вернуться к своей гражданской супруге Ванессе Паради, которую он бросил ради Херд, и источники писали, что Депп якобы даже гостит в квартире Паради. Однако теперь Деппу рассчитывать не на что – несколько дней назад Ванесса Паради прилетела в Париж вместе с дочерью, а потом отправилась на свидание с Самюэлем Беншетри, 43-летним сценаристом и режиссером. Западные таблоиды сообщили, что сначала пара поужинала в одном из самых романтичных ресторанов Парижа, после чего отправилась на прогулку по центру города, и папарацци удалось сделать несколько снимков.

Другу Ванессы пришлось нелегко – он недавно повредил ногу и сейчас передвигается с помощью трости, однако это не помешало ему отправиться на свидание. Роман между режиссером и актрисой начался на съемочной площадке. Ванессе понадобилось несколько лет, чтобы забыть предательство Деппа – после расставания с ним актриса и певица ни с кем не встречалась.
Депп остался ни с чем после развода: у Ванессы Паради появился мужчина
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