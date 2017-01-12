Анджелина Джоли и Брэд Питт готовятся к большой войне, - СМИ

Западные таблоиды сообщают о том, что заявления Питта и Джоли о перемирии – всего лишь блеф, и на самом деле бывшие супруги собираются бороться не на жизнь, а на смерть, информирует replyua.net.
Через несколько дней состоится суд, который должен поставить жирную точку в этом деле, однако весь мир раскололся пополам – одни фанаты встали на защиту Питта, другие считают, что в этой ситуации правда на стороне Джоли. На днях появилась новость о том, что супруги заявили о перемирии, но люди, знакомые с ситуацией и с актерами, утверждают, что это очередная фейковая новость. Некоторые таблоиды уже распространили информацию о том, что Анджелина Джоли и Брэд Питт в настоящий момент занимаются сбором компромата друг на друга, и таким оригинальным способом готовятся к суду.
Некоторые факты их личной жизни станут шоком для поклонников, утверждают таблоиды и добавляют – ждать осталось совсем недолго. Брэд Питт по-прежнему надеется, что Джоли к нему вернется, однако, если ему не удастся восстановить отношения, он начнет войну за детей. В свою очередь, Джоли вынесет на публику все грязное белье, лишь бы получить единоличную опеку над детьми.