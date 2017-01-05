Андрей Данилко: Если не нравится Ани Лорак – не слушайте ее песни, незачем срывать концерты

Известный украинский исполнитель Андрей Данилко, в народе больше узнаваемый в роли своей сценичной героини Верки Сердючки, осудил тех, кто пытается запретить украинским артистам выступать с гастролями в России.
«Я против такого подхода, когда 20 человек хулиганов срывают мероприятие, которое готовили на протяжении длительного времени полторы тысячи человек. Если люди хотят потратить свои деньги на то, чтобы послушать того же Потапа с Настей, зачем им перечить. Считаю вообще беспочвенными разговоры о том, чтобы запретить поездки в Россию украинским исполнителям, они такие же люди, как и все остальные украинцы, кто как может, так и зарабатывает, поэтому пока не принят соответствующий закон о запрете поездок в Россию для всех украинцев, наши артисты будут гастролировать в РФ», – поделился своим мнением Данилко.
По его словам, если кому-то не нравится творчество той самой Ани Лорак, нужно закрыть уши и не слушать ее песни. Артист рассказал, как в 2014 году на себе ощутил неудовольствие хулиганов, когда в Тернополе в конце концерта его забросали яйцами. Данилко советует всем недовольным ситуацией в Украине по-другому высказывать свои протесты, отправляясь в Киев, устраивая пикеты, а не обвинять артистов в сдаче украинских интересов.