Дебби Рейнолдс, мать Керри Фишер, скончалась на вторые сутки после смерти дочери

Голливудская актриса Дебби Рейнолдс, прославившаяся ролью в одной из лучших картин всех времен «Поющие под дождем», скончалась на 85-м году жизни, сообщает replyua.net. Дебби Рейнолдс – мать Керри Фишер, которая умерла 27 декабря.
Дебби скончалась на вторые сутки после смерти дочери, не пережив такой тяжелой утраты. Об этом рассказал сын актрисы. При этом Рейнолдс не страдала тяжелыми заболеваниями, и, по словам сына, она просто не захотела жить после трагической смерти любимой Керри. Рейнолдс снималась, в основном, в комедиях, а «Поющие под дождем» считается ее лучшим фильмом. В нем она проявила себя как талантливая певица и танцовщица.
До последнего дня Дебби была очень активной – совсем недавно актрисе вручили почетную премию Американской академии кинематографии. Напомним, что Керри Фишер, актриса из «Звездных войн» и дочь Рейнолдс, пережила обширный инфаркт во время перелета Лондон-Лос-Анджелес 23 декабря. Сначала ее состояние улучшилось благодаря помощи врачей, однако утром 27 декабря актриса скончалась.