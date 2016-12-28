Во Франции умерла одна из самых талантливых комедийных актрис

Во Франции на 90-м году жизни скончалась Клод Жансак, одна из самых популярных комедийных актрис, снимавшихся в старых комедиях вместе с главными звездами французского кино. Как передает replyua.net со ссылкой на издание Европа 1, о смерти актрисы рассказал ее сын.
По его словам, Жансак проработала в кино и театре всю жизнь, и до самого момента была активной и энергичной, продолжая сниматься в кино и участвовать в различных проектах. Также стало известно, что актриса умерла во сне, в ночь с понедельника на вторник. Актриса родилась во Франции в 1927 году, и начинала работу только, как драматическая актриса. Ее кинодебют состоялся в 1952 году. Однако несколькими месяцами спустя 25-летняя Клод познакомилась с тогда еще никому неизвестным Луи де Фюнесом. Тогда он заявил актрисе, что хочет видеть ее в каждой своей картине.
В то время ни Жансак, ни де Фюнес даже не предполагали, какую популярность принесут им комедии. Вместе они снялись в десяти картинах, и, в основном, Жансак играла супругу героев Луи де Фюнеса. Кинокритики называли Клод самой органичной партнершей де Фюнеса, и, по словам самой актрисы, ей было очень легко работать с выдающимся комиком двадцатого века.