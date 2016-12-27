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Друг Джорджа Майкла прокомментировал смерть певца

Друг Джорджа Майкла прокомментировал смерть певца
Фади Фаваз, бойфренд покойного Джорджа Майкла, только через два дня после его смерти смог прокомментировать трагедию, передает replyua.net. Фаваз прокомментировал смерть певца, написав небольшой пост на своей странице в Твиттере. Именно Фаваз стал первым, кто узнал о смерти Майкла – он обнаружил его мертвым в кровати.

«Наверно, это Рождество я не смогу забыть никогда. Своего партнера я нашел мертвым… Джордж мирно покоился в своей постели. Я никогда не смогу перестать скучать по тебе», написал Фаваз. Несколько часов назад он также изменил главное фото на своей странице в соцсети – теперь на аватарке снимок, где он целует Джорджа. Отношения Фаваза и Майкла продолжались пять лет. Фаваз считается одним из самых известных стилистов-парикмахеров. До того, как познакомиться с Фади, музыкант 15 лет состоял в отношениях с Кенни Госсом.

Все известные люди и поклонники Майкла тяжело переживают его смерть. Певец скончался в возрасте 53 лет. Причиной смерти, вероятнее всего, стала сердечная недостаточность. Джордж был одним из самых известных и талантливых исполнителей не только в Великобритании, но и во всем мире. Пик его славы пришелся на 80-е и 90-е.
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