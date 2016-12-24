Полякова обвиняет Киркорова в плагиате

Ольга Полякова, известная украинская певица, обвиняет российского исполнителя в том, что он украл у нее идею с кокошником, информирует replyua.net.
На своей странице в Инстаграме Полякова опубликовала снимок с российским певцом, и на нем Киркоров изображен в большом белом кокошнике. Однако эта фотография была сделана не сейчас – в таком наряде Киркоров выступал на одном из новогодних мероприятий. Впрочем, Полякова считает, что идею он позаимствовал только у нее, поскольку певица уже долгое время выходит на сцену в таких головных уборах. «Как вам кажется, это совпадение? Я так не считаю», пишет Полякова. Под ее постом появилось очень много комментариев от фанатов. Некоторые из них предложили артистке подать в суд на Киркорова, другие отметились весьма оригинальными комментариями.
Среди самых интересных комментариев встречались следующие: «Сплошной плагиат. Куда им до украинских знаменитостей», «Ольга – вы самая лучшая. Скоро Галкин с Пугачевой начнут выходить в кокошниках!», «Подавайте в суд за плагиат», «Этому только кокошника не хватало», «Теперь не только музыку воруют, но и кокошники».