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Джонни Депп через суд будет выбивать деньги с Эмбер Херд

Джонни Депп через суд будет выбивать деньги с Эмбер Херд
Нервы Джонни Деппа не выдержали, и он «взял пример» с бывшей жены Эмбер Херд – он подал иск в суд с требованием выплатить ему сто тысяч долларов, передает replyua.net со ссылкой на западные источники.

Как стало известно, на днях адвокат актера обратился в суд с требованием, согласно которому Херд придется возместить все судебные издержки, а на сегодняшний день они превышают сто тысяч. Все документы адвокат Деппа направил в суд Лос-Анджелеса. В иске указано, что из-за различных требований со стороны бывшей супруги Деппу пришлось понести серьезные расходы, и речь идет о миллионе долларов. Если суд примет решение в интересах Эмбер Херд, она должна будет компенсировать Деппу небольшую часть затрат. После оглашения решения суда (в случае победы в бракоразводном процессе) Херд будет обязана в десятидневный срок выплатить сумму в размере ста тысяч долларов.

Если бывшая жена не компенсирует расходы в течение десяти дней, Джонни Депп урежет компенсацию, которую по решению суда он начнет выплачивать бывшей супруге. Нужно отметить, что компенсацию Херд якобы намеревалась перечислить в благотворительный фонд.
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