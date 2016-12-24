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Известная голливудская актриса перенесла сердечный приступ

Известная голливудская актриса перенесла сердечный приступ
ВВС сообщает, что Кэрри Фишер, прославившаяся в роли принцессы Леи в «Звездных войнах», сегодня перенесла сердечный приступ. По словам врачей, состояние актрисы критическое, - информирует replyua.net.

Сердечный приступ случился с Фишер за 15 минут до окончания ее полета из Лондона в Лос-Анджелес. Один из пассажиров оказался врачом, и оказывал ей первую помощь до прибытия парамедиков, пытаясь проводить сердечно-легочную реанимацию. Сразу после приземления, Фишер была доставлена в больницу. Каким является ее состояние в данный момент пока неизвестно.

Актриса посещала Европу в рамках тура в поддержку своей последней книги. Авиакомпания «United Airlines» выступила с заявлением о том, что рейс 935 из Лондона в Лос-Анджелесе был встречен на земле медицинским персоналом после того, как экипаж сообщил, что пассажир не подает признаком жизни, однако не уточнили, о ком именно идет речь. Сотрудники правоохранительных органов США сообщают, что ее состояние является «очень тяжелым».
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