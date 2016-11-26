Тренер «Голос країни» устроил концерт в центре Москвы

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Звездный экс-тренер музыкального проекта «Голос країни», украинский певец Иван Дорн решил снова покорить российскую публику и возобновить свои выступления в России. Певец решил своеобразно привлечь к себе внимание. Команда Дорна соорудила небольшую импровизированную сцену на Кузнецком мосту, где он со своим коллегой Романом Bestseller исполнял свои хиты в стиле хип-хоп.Появление Ивана Дорна вызвало даже удивление у патрульных полицейских и те некоторое время пытались выяснить, зачем Иван Дорн решил устроить такой импровизированный концерт под открытым небом в центре Москвы. К тому же украинский певец предстал в новом для себя образе, отрастив пышную бороду и приодевшись в пальто, к тому же певец время от времени попивал кофе и разговаривал с прохожими. Такой своеобразный «спектакль» оказался рекламой шоу Jazzy Funky Dorn. Концерт должен состояться 8 декабря в московском «Крокус Сити Холл».Украинские музыкальные эксперты уже обрушились с критикой на певца, предрекая ему судьбу скандальных Ани Лорак, Таисии Повалий и Потапа и Насти Каменских в Украине. Пока же Ивана Дорна критикуют, билеты на его концерт активно продаются, стоимостью от 1500 до 8 тысяч рублей.