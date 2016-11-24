Ротару засобиралась на новогодние корпоративы в Россию

Украинская артистка София Ротару будет много работать в период новогодних праздников, и стало известно, что у нее запланировано множество выступлений, в том числе и в Москве.
Как информирует replyua.net со ссылкой на КП, об этом рассказал Сергей Лавров, помощник певицы. По его словам, Софию Ротару ждут на праздничных мероприятиях в Киеве, Москве, Монако, Прибалтийских государствах и в Казахстане. «Ротару очень любят приглашать на закрытые вечеринки в Монако, и в последний раз София Михайловна летала туда на частном самолете, который специально для нее выделили, и получила за одно выступление очень большой гонорар – двести тысяч евро. Недавно София Михайловна вернулась с гастролей в Германии и очень устала. Сейчас певица находится в Киеве и взяла небольшую передышку», отметил Лавров.
По его словам, Ротару в Киеве вместе со своей семьей, и в ближайшие недели будет набираться сил, поскольку предстоят тяжелые праздничные дни с многочисленными выступлениями. С гастролей певицу встречал сын Руслан, и, по словам помощника звезды, Ротару привезла из Германии пять чемоданов с обновками.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter