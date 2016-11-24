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Мадонна рассказала об аресте сына из-за наркотиков

Мадонна рассказала об аресте сына из-за наркотиков
Американская певица прокомментировала информацию, появившуюся накануне во всех западных СМИ, информирует replyua.net. Вчера стало известно, что в конце сентября сына Мадонны и Гая Ричи арестовали в Лондоне за хранение наркотиков.

Рокко Ричи отпустили под залог, однако уже два месяца он находится под пристальным вниманием сотрудников центра по борьбе с преступностью среди молодежи. Певица не стала отмалчиваться и прокомментировала обнародованный инцидент. По словам Мадонны, несмотря ни на что, она любит Рокко и будет оказывать ему всяческую поддержку, если он в этом нуждается. Мадонна подчеркнула, что настоятельно просит журналистов уважать ее частную жизнь и не писать провокационных заметок. Нужно отметить, что Рокко только 16 лет, и полиция нашла в его доме в Лондоне небольшое количество марихуаны.

Также полицейские установили, что перед их приездом парень курил «самокрутку», поскольку на его одежде были обнаружены остатки марихуаны. Напомним, что Рокко отказался жить с матерью в США, и по решению суда он теперь находится в Лондоне вместе со своим отцом Гаем Ричи. Мадонна очень тяжело переживала решение сына жить с отцом.
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