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Сына Мадонны арестовали за хранение наркотиков

Сына Мадонны арестовали за хранение наркотиков
В Лондоне арестовали Рокко Ричи, сына британского режиссера Гая Ричи и американской певицы Мадонны, информирует replyua.net со ссылкой на западные таблоиды. Инцидент произошел еще в конце сентября, однако информация о задержании появилась в западных СМИ только 23 ноября.

У 16-летнего сына Мадонны полицейские нашли марихуану и задержали парня за хранение наркотических средств. Естественно, сына знаменитостей не стали держать под арестом, однако в настоящее время Рокко находится под пристальным наблюдением сотрудников по борьбе с преступностью среди молодежи лондонского района Камден. Соседи Рокко Ричи уже дали показания и отметили, что неоднократно видели, как сын Мадонны употребляет наркотики или курит. После очередного звонка соседей на место прибыли сотрудники местной полиции.

В ходе осмотра они обнаружили остатки марихуаны на одежде Рокко. Также в доме были найдено небольшое количество наркотических средств. Рокко был отпущен под большой залог, также в полиции не разглашают информацию о том, какие наркотики и в каком количестве были изъяты у парня. Напомним, что Рокко находится в конфликте со своей матерью, и ранее он отказался жить с ней и переехал к отцу в Лондон.
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