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Шарлиз Терон готова отдать миллионы, лишь бы никогда не пересекаться с Шоном Пенном

Шарлиз Терон готова отдать миллионы, лишь бы никогда не пересекаться с Шоном Пенном
Шарлиз Терон до сих пор не может забыть о расставании с Шоном Пенном и избегает встреч с бывшим любовником, передает replyua.net со ссылкой на западные таблоиды.

Источник, близкий к голливудской актрисе, заявил, что Терон готова платить неустойку, и речь идет о десятках тысячах долларов, лишь бы больше никогда не пересекаться с бывшим возлюбленным. А пересекаться с Пенном придется, хотя Терон пытается игнорировать свои обязательства. Дело в том, что не так давно актеры работали в одном фильме – «Последнее лицо», и совместная работа обязывает их отправиться вместе в промо-тур. К тому же, Пенн является режиссером этой картины, и они обязаны давать интервью во время премьеры. Терон отказывается это делать и не хочет появляться на премьерах вместе с бывшим любовником.

Как отметил источник, сейчас главное для Терон – «не видеться с Пенном и сделать так, чтобы с ним также не пересекался ее приемный сын, поскольку ребенок может сильно переживать». Напомним, что актеры расстались больше года назад после бурного романа – Шон и Шарлиз даже собирались пожениться.
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