На Ани Лорак напал российский фанат

На одном из российских телеканалов произошел неприятный инцидент, в центре которого оказалась украинская певица Ани Лорак, передает replyua.net со ссылкой на Лайф.ру.
Во время съемок музыкального телемарафона на Лорак напал неизвестный мужчина. Когда съемки были в самом разгаре, он выбежал на сцену и буквально зажал певицу в своих объятиях. Лорак явно не была готова к такому развитию событий – мужчина попытался даже поцеловать артистку, и она отбивалась от приставаний с помощью торта, который стоял на столе. Охранники быстро пришли на помощь певице и удалили обезумевшего фаната со съемок. Напомним, что несколько дней назад Лорак получила еще одну награду за вклад в музыку в стране-агрессоре. Певице вручили премию МьюзикБокс.
Похвасталась новой наградой Лорак на своей странице в Инстаграме, написав о том, что победа в номинации «Лучшая певица» является результатом не только ее работы, но и работы всей большой команды. Также Лорак разместила снимок, на котором она красуется с полученной наградой. Помимо Лорак, на мероприятии присутствовали еще две украинские певицы – Светлана Лобода и Анна Седокова.
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