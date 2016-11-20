Падающий со сцены пьяный Лепс вызвал ажиотаж в соцсетях, - видео

Российский певец Григорий Лепс «очень удачно» выступил в Ростове-на-Дону, информирует replyua.net. Кто-то из зрителей заснял на телефон выступление очень пьяного артиста, который еле держался на ногах.
Выглядел Лепс соответственно случаю – мятая рубашка, не заправленная в брюки, и «шухер» на голове. Во время исполнения песни Лепса так качнуло назад, что он свалился на стоящую сзади него аппаратуру. Похоже, охранники певца были в курсе, что он не совсем трезв, поэтому находились рядом и вовремя подхватили «летящего» исполнителя. Это видео в Интернете уже посмотрели триста тысяч пользователей меньше, чем за один день. Нужно отметить, что, помимо «веселых» гастролей, Григорий Лепс является одним из наставников самого популярного музыкального проекта в России «Голос».
Пользователи оставили тысячи комментариев к видео и отметили, что «любимый певец еще и попытался станцевать». Однако большинство россиян негативно отнеслись к ролику, отметив, что вот таким горе-артистам еще и деньги платят за то, что они «бухают» прямо на сцене.
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