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Падающий со сцены пьяный Лепс вызвал ажиотаж в соцсетях, - видео

Падающий со сцены пьяный Лепс вызвал ажиотаж в соцсетях, - видео
Российский певец Григорий Лепс «очень удачно» выступил в Ростове-на-Дону, информирует replyua.net. Кто-то из зрителей заснял на телефон выступление очень пьяного артиста, который еле держался на ногах.

Выглядел Лепс соответственно случаю – мятая рубашка, не заправленная в брюки, и «шухер» на голове. Во время исполнения песни Лепса так качнуло назад, что он свалился на стоящую сзади него аппаратуру. Похоже, охранники певца были в курсе, что он не совсем трезв, поэтому находились рядом и вовремя подхватили «летящего» исполнителя. Это видео в Интернете уже посмотрели триста тысяч пользователей меньше, чем за один день. Нужно отметить, что, помимо «веселых» гастролей, Григорий Лепс является одним из наставников самого популярного музыкального проекта в России «Голос».

Пользователи оставили тысячи комментариев к видео и отметили, что «любимый певец еще и попытался станцевать». Однако большинство россиян негативно отнеслись к ролику, отметив, что вот таким горе-артистам еще и деньги платят за то, что они «бухают» прямо на сцене.


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