Ксения Собчак впервые стала мамой

Сегодня утром российская телеведущая впервые стала мамой – Ксения Собчак родила сына, информирует replyua.net. Судя по всему, молодая мама чувствует себя прекрасно, поскольку она уже успела выложить снимки в социальных сетях и даже прокомментировать роды. У Ксении Собчак и актера Максима Виторгана сегодня утром родился первенец – сын.
Об этом радостном событии одновременно узнали миллионы пользователей – сразу после родов Собчак «добралась» до своего Инстаграма и написала, что стала мамой 18 ноября. «18 ноября 2016 года – самый счастливый день в жизни. Теперь я стала мамой прекрасного мальчика», написала телеведущая на своей странице в соцсети. Максим Виторган, новоиспеченный отец, также прокомментировал радостное событие. В своем фотоблоге он разместил снимок беременной супруги и написал, что перед подписчиками – мама сына.
Нужно отметить, что еще несколько дней назад Собчак вела очень активный образ жизни – занималась йогой и даже позировала обнаженной для одного издания. Ксения считается довольно возрастной мамой, и эти роды – первые в ее жизни. У Максима Виторгана за спиной один брак и двое детей – дочь и сын.
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