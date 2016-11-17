У Брэда Питта уже новая возлюбленная

Западное издание Grazia утверждает, что Брэд Питт недолго страдал в одиночестве и проливал слезы по Анджелине Джоли, поскольку у него появилась новая подружка, информирует replyua.net. Источник сообщает, что эта новость – не очередная утка, и о новом романе Питта стало известно из его окружения.
Более того, избранницей актера является одна из самых популярных актрис мирового уровня, - речь идет об актрисе из так называемого первого эшелона. Источник пока не указывает, является ли эта актриса американской, или новая возлюбленная Питта – иностранка. Позже оказалось, что новость о романе, который длится уже второй месяц, распространил Крис Херцог, личный телохранитель Брэда. По его словам, женщина, с которой встречается его шеф, является хорошей знакомой Херцога, но он пока не может рассказать, кто это.
«Отмечу лишь то, что они сильно друг другом увлечены», подчеркнул телохранитель. Официальных подтверждений этой новости не было, однако в соцсетях набирает обсуждения слух о том, что возлюбленной Питта может оказаться Сиенна Миллер, - она и есть актриса «первого эшелона». С другими особами актер замечен не был.
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