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25 лет назад Трампу говорил «спасибо» даже Леонид Гайдай

25 лет назад Трампу говорил «спасибо» даже Леонид Гайдай
Бдительные Интернет-пользователи недавно обнаружили, что Дональд Трамп снялся в десятках американских фильмов, однако на днях они нашли еще одну деталь в биографии миллиардера.

Как передает replyua.net, один из пользователей посмотрел популярную комедию «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди», и в титрах этого фильма увидел благодарность Дональду Трампу. В своем последнем фильме знаменитый советский режиссер Леонид Гайдай вместе со съемочной группой выражает благодарность «господину Дональду Трампу, а также персоналу казино «Тадж-Махал» за помощь в проведении съемок». Нужно отметить, что знаменитое казино «Тадж-Махал» принадлежит избранному президенту США, и часть съемок этой комедии действительно проходила в американском штате Нью-Джерси.

«На Дерибасовской хорошая погода» стал последним фильмом легендарного Гайдая. Съемки закончились в 1992 году, и они продолжались в тот период, когда разваливался Советский Союз. Леонид Гайдай скончался через несколько месяцев после премьеры фильма.

25 лет назад Трампу говорил «спасибо» даже Леонид Гайдай
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15 ноя 2016
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На заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

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