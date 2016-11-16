25 лет назад Трампу говорил «спасибо» даже Леонид Гайдай

Бдительные Интернет-пользователи недавно обнаружили, что Дональд Трамп снялся в десятках американских фильмов, однако на днях они нашли еще одну деталь в биографии миллиардера.
Как передает replyua.net, один из пользователей посмотрел популярную комедию «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди», и в титрах этого фильма увидел благодарность Дональду Трампу. В своем последнем фильме знаменитый советский режиссер Леонид Гайдай вместе со съемочной группой выражает благодарность «господину Дональду Трампу, а также персоналу казино «Тадж-Махал» за помощь в проведении съемок». Нужно отметить, что знаменитое казино «Тадж-Махал» принадлежит избранному президенту США, и часть съемок этой комедии действительно проходила в американском штате Нью-Джерси.
«На Дерибасовской хорошая погода» стал последним фильмом легендарного Гайдая. Съемки закончились в 1992 году, и они продолжались в тот период, когда разваливался Советский Союз. Леонид Гайдай скончался через несколько месяцев после премьеры фильма.
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