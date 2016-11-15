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Дуэйна Джонсона назвали «Самым сексуальным мужчиной года»

Дуэйна Джонсона назвали «Самым сексуальным мужчиной года»
Журнал People выбрал самого сексуального мужчину года – им стал актер и рестлер Дуэйн Джонсон, сообщает replyua.net. По словам самого актера, который прокомментировал свой новый титул, он никогда не теряет голову от успеха, и в этом заслуга его любимой подруги и их общей дочки, которой сейчас одиннадцать месяцев.

Джонсон стал своеобразным рекордсменом в своей номинации – он завоевал титул в довольно зрелом возрасте – сейчас Дуэйну 44 года. У актера есть еще одна дочь, которой сейчас уже 15 лет, причем, на ее матери Джонсон также не был женат. Карьеру в кино он начал сравнительно поздно, однако всего за несколько лет успел сняться в нескольких хитовых фильмах – «Форсаж», «Разлом Сан-Андреас», «Второй шанс», «Зубная фея», «Сокровище Амазонки».

Напомним, что ранее Джонсон рассказал о том, как занимается воспитанием младшей дочери. Недавно Дуэйн разместил на своей странице в соцсети снимок, сделанный на борту его самолета. На фото он меняет подгузник своей дочери. Пользователи были приятно удивлены тем, что актер выполняет «женскую работу» и похвалили его за такую заботу о дочери.
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