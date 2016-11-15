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Билык возмущена квотами на украинскую музыку

Билык возмущена квотами на украинскую музыку
На своей странице в Фейсбуке певица Ирина Билык довольно резко прокомментировала введение квот на украинскую музыку, информирует replyua.net.

По словам певицы, она не считает, что наличие большого количества песен на украинском языке будет способствовать популяризации украинской музыки. «Чтобы попасть в украинские радиоэфиры, все кинулись писать тексты на украинском языке. Я много думала об этих квотах – пережитые чувства и люди являются главным критерием, а не квоты! Если трек плохой, он никогда не попадет в топы, и любимыми могут стать только гениальные песни», пишет Билык. По ее мнению, многие артисты теперь будут «подгонять» свое творчество под различные политические волнения, но из-за таких шагов они не получат любовь украинцев, а также преданных слушателей.

А вот Александр Ягольник, украинский продюсер, категорически не согласен с Билык. Ранее он полностью одобрил введение квот и заявил, что в Украине много качественной музыки, которая наполнит эфиры, более того, по его мнению, индустрия наконец начнет развиваться, поскольку в последнее время появилось множество интересных исполнителей.
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