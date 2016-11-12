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Де Ниро готовится к эмиграции в Италию

Де Ниро готовится к эмиграции в Италию
Как сообщает replyua.net со ссылкой на ВВС, итальянский город, в котором когда-то жили прадеды Роберта Де Ниро, предложил американскому актеру убежище, после того, как тот заявил, что эмигрирует из штатов, если Дональд Трамп выиграет президентские выборы.

«Мы готовы приветствовать его с распростертыми объятиями», - заявил местным СМИ Антонио Церио, мэр Ферраццано. Как сообщалось ранее, Де Ниро позволил себе несколько резких замечаний в адрес Трампа. В частности, он называл его «абсолютно сумасшедшим», а также заявлял, что «хотел бы ударить его в лицо».

Предки Де Ниро иммигрировали в США в 1890 году. В их родном городке, Ферраццано, сейчас проживает только 3000 человек, однако, они заявили, что с удовольствием примут еще одного. «Конечно же, Де Ниро окажет нам этим и огромную честь, и удовольствие», - заявил мэр. Если, разочаровавшись Трампом, он захочет эмигрировать в Италию, мы будем только рады». В знак своего глубокого уважения администрация области в Италии, в которой находится городок Ферраццано, предложила сделать его своим губернатором – только на один день.
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