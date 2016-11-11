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Ванесса Паради и Джонни Депп снова вместе

Ванесса Паради и Джонни Депп снова вместе
Пока западные источники не предоставляют подробностей примирения Ванессы Паради и Джонни Деппа, но отмечают, что актер сам «попросился» к бывшей гражданской супруге, и она приняла его в своей квартире в Париже, сообщает replyua.net со ссылкой на мировые СМИ.

Как отмечает источник, именно Джонни стал инициатором возобновления отношений, и он надеется, что Паради примет его навсегда. Источник, знакомый с ситуацией, уже заявил, что Депп долго выпрашивал у Ванессы разрешение на проживание в большой квартире вместе с детьми. Пока не ясно, в каком положении будет жить в Париже Депп – на правах мужа или только на правах отца. У пары двое общих детей: Джеку сейчас 14 лет, а Лили-Роуз уже 17 лет. Источник отметил, что Джонни хочет проводить время с детьми, но надеется на восстановление отношений с Ванессой в будущем и на создание полноценной семьи.

Слухи о возвращении Деппа в бывшую семью ходят несколько дней после того, как Деппа с Ванессой заметили в ресторане Лос-Анджелеса. По словам источника, они флиртовали друг с другом. Судя по всему, Паради простила ему измену и уход к Эмбер.
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