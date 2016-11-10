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На Евровидение-2017 от РФ могут отправить Земфиру

На Евровидение-2017 от РФ могут отправить Земфиру
Эксперты уверены, что Земфира имеет самые высокие шансы на то, чтобы представлять Россию на Евровидении, которое пройдет в Украине в следующем году.

Как информирует replyua.net со ссылкой на российские источники, специалисты по песенным конкурсам в РФ заявили о том, что певицу нельзя сбрасывать со счетов, и сейчас у нее пик карьеры, и она довольно известна и за рубежом, кроме того, Земфира начала регулярно гастролировать, и ее имя всегда на слуху. По мнению экспертов, в карьере певицы не хватает чего-то знаменательного, к примеру, участия в крупном проекте или конкурсе. Земфира очень хотела выступить на открытии Сочинской Олимпиады, однако что-то произошло, и ходят слухи, что певица якобы повздорила с Константином Эрнстом, директором Первого канала.

Сейчас Земфира гастролирует в Соединенных Штатах, и накануне она выступила в Нью-Йорке. Напомним, что ранее ходили слухи о том, что на Евровидение в Украину от России поедет Александр Панайотов, который родился в Запорожье, однако уже много лет живет в РФ.
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