В соцсетях обсуждают снимок Джулии Робертс и постаревшего Брэда Питта

Пользователи соцсетей обсуждают последний выход в свет Брэда Питта, который практические не появляется на публике с середины сентября, когда Анджелина Джоли подала на развод, сообщает replyua.net. Накануне в соцсетях появилось новое фото с Питтом и Джулией Робертс – актеры вместе были на премьере фильма «Лунный свет».
Пользователи сразу принялись комментировать фото и отметили, что за пару месяцев Брэд сильно постарел – появилось много седых волос и морщин. «Питту только 52, и он теперь выглядит старше своих лет, но это его не портит. Брэд сильно похудел, но не перестал быть красавчиком», пишут пользователи. Также многие подчеркнули, что такие изменения во внешности произошли только из-за расставания с Джоли. Перед премьерой картины представители актера предупредили журналистов о том, чтобы они не задавали вопросов о личной жизни.
Впрочем, им это и не удастся сделать – на премьере Питт пробыл недолго и снова исчез. В его окружении отмечают, что сейчас актер полностью сосредоточен только на семейных проблемах и даже забыл о своей профессии. Напомним, что Джоли получила полную опеку над детьми, а Питт будет видеться с ними только в присутствии психолога.
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