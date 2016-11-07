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Джастин Бибер вновь получил главную музыкальную награду MTV

Джастин Бибер вновь получил главную музыкальную награду MTV
Как передает replyua.net, сегодня песня Джастина Бибера «Beliebers» помогла ему стать главным победителем конкурса Европейских музыкальных наград MTV, уже в которых раз.

В прошлом году Бибер был удостоен пяти «серебряных» наград MTV Europe Music Awards, а также нескольких других музыкальных премий в других странах. Западные СМИ пишут, что в это году, «его армия так называемых «Beliebers» принесла ему уже «третью корону ночи» - победителя в этой номинации определяли пользователи сетей Twitter и Instagram через специальное онлайн-голосование, которое закончилось незадолго до начала шоу. Бибер был одним из многих победителей этого конкурса, которые не принимали участия в шоу.

В числе других победителей конкурса MTV Europe Music Awards находится американская певица Lady Gaga, она победила сразу в двух номинациях, однако также не присутствовала на вручении наград. Ведущим на церемонии награждения был американский певец Билли Джо Армстронг, который заявил, что «ему очень приятно было выбраться из США хотя бы на секунду – в стране невозможно находится из-за этой чудовищной атмосферы приближающихся выборов».

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