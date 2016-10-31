Рики Мартин сочетался браком с молодым парнем

Роман 32-летнего художника Джвана и 44-летнего певца Рики Мартина длился около года, однако в эти выходные они сочетались браком, информирует replyua.net со ссылкой на западные таблоиды. Впрочем, когда именно Мартин и Джван сыграли свадьбу, осталось тайной, однако в эти выходные они появились на публике с двумя одинаковыми кольцами.
Нужно отметить, что, будучи на пике славе, Рики Мартин тщательно скрывал свою ориентацию, и большинство поклонников даже предположить не могли, что певец – гей. Правда открылась только шесть лет назад, когда Мартин сделал публичное заявление. Также Рики воспитывает двух сыновей, рожденных от суррогатной матери. Сейчас мальчикам по восемь лет. Около четырех лет, до знакомства с Джваном, Мартин встречался с Карлосом Гонсалесом Абельей. В 2014 году пара рассталась, и несколько месяцев Рики потребовалось, чтобы вылечить депрессию.
Нужно отметить, что в конце девяностых, на пике популярности, Мартин имел отношения и с представительницами прекрасного пола. К примеру, с телеведущей Ребеккой де Альбой отношения продолжались около 14 лет.
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