Элвис Пресли посмертно побил еще один рекорд

В альбомных чартах Великобритании покойный Элвис Пресли снова умудрился побить рекорд, на этот раз певицы Мадонны. Как сообщает replyua.net , "The Wonder Of You" стал тринадцатым по счету альбомом исполнителя, возглавившим чарты Великобритании.Среди выступающих сольно певцов Элвис Пресли посмертно побил рекорд Мадонны по количеству альбомов, занимавших первые места в чартах. Присцилла Пресли, вдова легендарного американского певца, рассказала, что, несмотря на то, что Элвис ушел из жизни много лет назад, она по-прежнему гордится всеми достижениями супруга. Также Присцилла выразила благодарность поклонникам Пресли в Великобритании, которые продолжают слушать композиции Пресли, записанные несколько десятилетий назад.В новом альбоме, покорившем британские чарты, есть несколько композиций, во время которых вокал Элвиса сопровождается оригинальными аранжировками Королевского филармонического оркестра. Пока по количеству установленных рекордов американский певец уступает только легендарной четверке «Битлз», 15 альбомов которой возглавляли британские чарты.