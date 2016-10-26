Брэду Питту предъявили новые обвинения

Департамент детей и семьи США выдвинул Брэду Питту новое обвинение – актера подозревают в том, что он регулярно оскорблял своих детей, информирует replyua.net со ссылкой на западные таблоиды.
Источники в Соединенных Штатах сообщают о том, что дело о разводе и жестоком обращении с детьми пока не закрыто и обрастает новыми подробностями, и следствие по делу продлится еще несколько недель, хотя, возможно, может затянуться на месяцы. Журналисты обратились за комментариями к представителю актера, однако он отказался отвечать на вопросы. Нужно отметить, что следствие по делу о жестоком обращении с детьми должно было завершиться на днях. Также в эти дни заканчивается срок действия распоряжения о передаче временной опеки над детьми Анджелине Джоли.
Источник передает, что в деле открылись новые обстоятельства, из-за чего Брэду Питту придется еще не раз отвечать на вопросы следователей. Несколько дней назад агенты ФБР также наведывались в дом, где сейчас живет Джоли с детьми. Они расспрашивали актрису об инциденте, произошедшем на борту самолета, когда Питт поссорился со старшим приемным сыном.
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