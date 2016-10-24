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Кейт Уинслет разводится в третий раз

Кейт Уинслет разводится в третий раз
Накануне западные таблоиды распространили информацию о том, что Кейт Уинслет собирается подавать на развод, передает replyua.net. Причины развода таблоиды не указывают, однако информируют о том, что Уинслет уже долго время живет в Нью-Йорке, и там идет работа над новой картиной Вуди Аллена, где она играет главную роль.

На днях актрисе исполнился 41 год, однако ее супруг не только не приехал в Нью-Йорк, чтобы поздравить Кейт, но даже с ней не связывался. По словам самой актрисы, 38-летний Нед сейчас живет в Англии, также вместе с ним находятся и трое детей, причем только младший ребенок является общим у супругов, а других детей Уинслет родила от двух предыдущих мужей. Уинслет пояснила, что она снимается в кино, а Нед занимается воспитанием детей.

Между тем, многие западные таблоиды уже сообщили о том, что Кейт и Нед не были вместе на публике с начала этого года, и, когда журналисты спрашивают Уинслет о ее супруге, она лишь тяжко вздыхает. Их общий сын носит фамилию матери, а сам Нед уже давно нигде не трудоустроен, и Кейт долгое время сама кормит семью, а Нед стал для нее четвертым ребенком.

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