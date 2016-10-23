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Рейтинг самых популярных украинских музыкантов

Рейтинг самых популярных украинских музыкантов
Эксперты сервиса Karabas.com провели исследование и установили, кто из украинских исполнителей имеет самую большую популярность среди фанатов, и на чьи концерты билеты раскупаются лучше всего. Как сообщает replyua.net, сотрудники портала назвали больше двадцати самых успешных групп, певцов и певиц Украины, которые в этом году дали самое большое количество концертов.

По словам экспертов, некоторые музыканты предпочитают давать мало концертов, но делают это только на самых больших площадках, другие, напротив, выступают только в небольших залах, но делают это очень часто. Тина Кароль, которой досталось третье место в рейтинге, в этом году стала рекордсменкой по количеству выступлений – почти 50 концертов, однако по количеству проданных билетов она уступает молодому исполнителю Ивану Дорну, занявшему второе место.

Бесспорным лидером рейтинга по-прежнему является «Океан Эльзы», который в текущем году собирал стадионы. В первой десятке оказались исполнители, на долю которых приходится четверть всех проданных билетов в Украине. В ТОП-10 попали The Hardkiss, НЕАНГЕЛЫ, Время и Стекло, Олег Винник, Потап и Настя, Бумбокс, ВВ.

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