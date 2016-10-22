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Брэд Питт разводиться не собирается

Брэд Питт разводиться не собирается
Голливудский актер Брэд Питт упустил все сроки, и, судя по всему, он не собирается давать официальный ответ на заявление Анджелины Джоли о разводе.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на западные источники, Брэд Питт специально дождался, когда истечет срок для официального ответа, и сделал он это только по одной из двух причин – или актер надеется на то, что ему удастся вернуть Джоли, или намеревается мирным способом договориться о дальнейшей опеке над приемными и общими детьми. Источники в Голливуде отмечают, что адвокаты обеих сторон уже начали сражение за опекунство над детьми. По данным американских СМИ, Питт жестоко обращался со старшим приемным сыном Мэддоксом, и тот наотрез отказывается общаться с отцом.

На днях в дом в Малибу, который сейчас снимает Джоли и живет там с детьми, наведывались агенты ФБР, которые допрашивали актрису по инциденту в самолете, где Питт поссорился с Мэддоксом. Допрос продолжался около трех часов. Напомним, что Джоли подала документы на развод 19 сентября. В настоящий момент дети находятся с ней, однако в конце месяца срок временного опекунства истекает.

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