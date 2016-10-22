Брэд Питт разводиться не собирается

Голливудский актер Брэд Питт упустил все сроки, и, судя по всему, он не собирается давать официальный ответ на заявление Анджелины Джоли о разводе.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на западные источники, Брэд Питт специально дождался, когда истечет срок для официального ответа, и сделал он это только по одной из двух причин – или актер надеется на то, что ему удастся вернуть Джоли, или намеревается мирным способом договориться о дальнейшей опеке над приемными и общими детьми. Источники в Голливуде отмечают, что адвокаты обеих сторон уже начали сражение за опекунство над детьми. По данным американских СМИ, Питт жестоко обращался со старшим приемным сыном Мэддоксом, и тот наотрез отказывается общаться с отцом.
На днях в дом в Малибу, который сейчас снимает Джоли и живет там с детьми, наведывались агенты ФБР, которые допрашивали актрису по инциденту в самолете, где Питт поссорился с Мэддоксом. Допрос продолжался около трех часов. Напомним, что Джоли подала документы на развод 19 сентября. В настоящий момент дети находятся с ней, однако в конце месяца срок временного опекунства истекает.
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