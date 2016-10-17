Джамала заговорила о своей свадьбе

Кате Осадчей, ведущей телепрограммы «Светская жизнь», удалось выведать, насколько важную роль в жизни певицы Джамалы занимают отношения с ее молодым человеком. Оказалось, что девушка готовится к свадьбе – об этом передает replyua.net.
Крымскотатарская певица, победившая в Евровидении-2016, рассказала, что у нее роман с Бекиром Сулеймановым, являющимся математиком и экономистом. Девушка объяснила, что встретила своего любимого на вечеринке год назад, они почти сразу начали встречаться. Джамала призналась, что Бекир ей очень понравился, хотя поначалу казалось, что у них не будет общих тем для общения. К тому же выяснилось, что Бекир очень любит свою работу. Несмотря на это, он стал много времени уделять музыке, и у пары появилось множество общих увлечений. Джамала объяснила, что «математический ум» ее возлюбленного очень помогает ему хорошо разбираться в музыке. Певица призналась, что именно Бекир предложил ей принять участие в конкурсе в Стокгольме, в котором она одержала такую блистательную победу. «Сначала я была категорически против, однако он объяснил мне, в чем все преимущества, помог все спланировать, и я победила».
Джамала говорит, что Бекир еще не официально не просил ее руки, однако разговоры об этом уже идут.
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