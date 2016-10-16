Потап до 10-річного ювілею набив тату за 3 тисячі гривень

Як передає replyua.net, продюсер і музикант Олексій Потапенко обзавівся новим татуюванням у вигляді напису «Потап Настя», сказавши, що зробив це на честь 10-річчя дуету.
Майстри, які набивали йому тату, розповіли «Вістям», що він викликав їх до своєї гримерки перед концертом в Харкові, весь процес зайняв близько двох годин, а вартувало це близько 3 тисяч гривень. Вже на тілі 35-річного артиста красується напис на латині, що в перекладі означає «велика біла акула», і логотип його продюсерської компанії «MOZGI Entertainment».
У підопічних Потапа з групи «Время и Стекло» теж є татушки, наприклад, у Наді Дорофєєвої – аж сім татуювань на будь-який смак у вигляді візерунків і написів, у Позитиву – змія на всю руку. І тільки у Насті – жодної, максимум, вона зважилася на мехенди – малюнки хною, які змиваються через кілька днів.
26 травня цього року, українському дуету Потап і Настя виповнилося 10 років. На честь ювілею, артисти розпочали великий концертний тур найбільшими містами України «10 років. Золоті Кити». Слід відмітити, що в Рівному, Ужгороді, Івано-Франківську, а також інших містах України були спроби активістів зірвати концерти гурту через те, що вони дозволяли собі виступати з концертами в Росії, брати участь у російських розважальних проектах.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter