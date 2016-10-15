Billboard объявил победительницу в номинации «Женщина года»

Известное западное издание Billboard назвало певицу Мадонну «Женщиной года», передает replyua.net. По словам Дженис Мин, президента и креативного директора медиа группы, американская певица является одной из немногих среди самых популярных артистов, карьера и влияние которых выходят за рамки их профессиональной деятельности.
Дженис Мин также отметила, что выбор издания был не случайным – Мадонна является той женщиной, которая может вдохновлять миллионы людей не только в Соединенных Штатах, но и по всему миру. «Мадонна еще и та женщина, которая играет важную роль в жизни и деятельности феминисток, она использует свое влияние на изменение мнения во всем мире о равноправии, сексуальности и о женщинах в целом», подчеркнула президент медиа группы. Награду Мадонне вручат в декабре, на ежегодной музыкальной премии издания.
Год назад в номинации «Женщина года» победу одержала Леди Гага, эпатажная американская исполнительница. Журнал Billboard является в США самым читаемым изданием о музыке, и он известен не только интересными публикациями, но и регулярными хит-парадами лучших исполнителей и песен.
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