На «експертну» думку скандального Юрія Лози, Боб Ділан – «містечковий співак»

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Скандально відомий своєю критикою Beatles російський співак Юрій Лоза прокоментував новину про присудження Нобелівської премії в галузі літератури американському співаку Бобу Ділану, - про це replyua.net інформує з посиланням на портал «М24».Так, за словами російського виконавця, нобелівську премію завжди вручали за видатний внесок до світової культури, а зараз присудили за внесок в американську пісенну культуру, назвавши її великою. Лоза вважає, що коли вручають такого рівня премію за містечкову, провінційну культуру – це нонсенс. Крім того, співак поскаржився, що американці «підм’яли під себе» Нобелівський комітет, і тому отримують так багато відзнак. Іншим варіантом пояснення цього феномену Лоза вважає бажання організаторів «плюнути в душу решті світу».Російського співака обурює, що «пісні Боба Ділана співають лише в Сполучених штатах Америки і лише англійською», а тому їх ніяк не можна вважати «світовою культурною спадщиною». Лоза наголосив, що Володимир Висоцький є набагато більш значимим для Росії, ніж Ділан для Америки, але кандидатуру першого чомусь не розглядали. Нагадаємо, сьогодні, тринадцятого жовтня 2016 року, було оприлюднено імена лауреатів Нобелівської премії у галузі літератури. Цього року перемога дісталась американському співаку Бобу Ділану за «створення нових поетичних виразів у концепції американської пісенної традиції».