50-летняя Джанет Джексон отменила мировое турне из-за беременности

Как передает replyua.net со ссылкой на «BBC», американская певица Джанет Джексон официально сегодня подтвердила, что она ждет первого ребенка в возрасте 50 лет. В своем интервью для журнала «People» она заявила: «Мы благодарим Бога за наше благословение».
Первое предположение о ее беременности в американских СМИ появилось еще в апреле, когда она отложила свой «Unbreakable» тур, сказав, что хочет сосредоточиться на планировании семьи со своими мужем Виссама аль-Маном. После этого она была замечена в Лондоне покупающей детские вещи в одном из магазинов. Источник, близкий к ее семье, сообщил, что Джексон «очень воодушевлена беременностью и чувствует на самом деле себя прекрасно». Недавно она заявила на своей странице в Twitter своим поклонникам: «Я отложила мировое турне, потому что для этого возникли внезапные причины. Я и мой муж сейчас планируем свою семью, пожалуйста, если вы можете – поймите, насколько это важно для меня сейчас». Также в этом посте она добавила: «Я должна отдыхать, потому что так мне предписал врач». Американское СМИ сообщает, что 300-летняя статистика оправдывается – женщины в возрасте более 45 лет могут иметь детей.
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