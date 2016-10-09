Новая причина: СМИ нашли у Джоли любовника-миллиардера

Западное издание Hollywood Life опровергает информацию о том, что Брэд Питт плохой семьянин и дебошир, - по версии журналистов, виновницей распада семьи является Анджелина Джоли, у которой появился богатый любовник.
Как передает replyua.net, в издании появилась публикация, в которой говорится, что Джоли решила бросить Питта из-за миллиардера с Ближнего Востока, с которым у нее бурный роман. Журналисты утверждают, что не так давно актриса познакомилась с одним из богатейших людей Ближнего Востока, и якобы он выделял огромные пожертвования на благотворительные нужды, и таким широким жестом подкупил Джоли. По версии издания, Анджелина познакомилась с этим арабом на одном из благотворительных мероприятий Организации объединенных наций, и с тех пор миллиардер жертвовал огромные суммы на нужды благотворительного фонда.
Имя ближневосточного «принца» издание не разглашает, но сообщает некоторые подробности из его биографии - миллиардер долгое время жил на Западе, получил образование в Оксфорде, а его роман с Джоли начался несколько месяцев назад и быстро набирает обороты. Напомним, что Джоли и Питт были вместе больше десяти лет, но свадьбу сыграли только в конце лета 2014 года. У пары трое приемных и трое родных детей.
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