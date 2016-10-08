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Журналисты Украины протестуют против концерта Орбакайте, поддержавшей аннексию Крыма, в Киеве

Журналисты Украины протестуют против концерта Орбакайте, поддержавшей аннексию Крыма, в Киеве
Украинский блогер Мирослав Олешко сообщает, что Кристина Орбакайте, 13 июня 2014 года приехавшая в оккупированный Крым и выступившая на концерте в честь «присоединения Крыма к России», а также «Дней Москвы», собирается в марте следующего года дать концерт во Дворце культуры «Украина», - об этом передает replyua.net.

По мнению блогера, подобные акции на территории Украины не допустимы – для всех артистов, поддержавших аннексию Крыма Россией, путь в Украину должен быть закрыт. Олешко сообщает: «Роман Недзельский, директор Дворца культуры «Украина», хочет помочь певице собрать высокие гонорары в Украине и сам неплохо на этом заработать, но нашем бизнесменам пора думать не только о деньгах». Журналист подчеркивает, что факт предстоящего в Киеве концерта становится еще более возмутительным, если принять в расчет то, что бывший муж Орбакайте сейчас является «смотрящим» Путина в Крыму – Руслан Байсаров установил контроль сразу над несколькими бизнес-объектами на полуострове.

Против этого концерта дочери российской Примадонны в Киеве уже жестко высказались другие блогеры и журналисты. Они требуют запретить въезд Орбакайте на территорию Украины.

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